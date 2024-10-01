Не дав автограф – вивертай кишені: до ЗМІ потрапив список штрафів гравців Боруссії Дортмунд

Гравці Боруссії Дортмунд стикаються з серйозними штрафами за порушення дисципліни. Про це повідомляє видання Bild.

Після витоку списку покарань стало відомо, що за кожну хвилину запізнення на тренування чи зустріч гравець платить 100 євро, а запізнення в день матчу може обійтися у 3000 євро. Натомість пропуск запланованої події — 5,000 євро.

Читайте також : Боруссія Дортмунд у яскравому стилі закамбечила проти Бохума

Штрафують навіть за відмову підписати автографи та за використання телефону під час обіду.

GiveMeSport

Зазначимо, що ця система була введена за тренера Едіна Терзича і, ймовірно, продовжується під керівництвом Нурі Шахіна.

Цього сезону Боруссія після п'яти турів Бундесліги займає п'яте місце, набравши 10 очок.