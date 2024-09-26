Клубний ЧС-2025 опинився під загрозою зриву через труднощі з організацією

Клубний чемпіонат світу з футболу, який має відбутися у розширеному форматі з 15 червня до 13 липня 2025 року в США, може не відбутися.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У ФІФА виникли серйозні труднощі з організацією турніру. Вони досі не знайшли спонсорів і телетрансляторів для турніру.

Видання зазначає, що нещодавно закінчився термін подання заявок на телевізійні права в багатьох регіонах світу, включаючи Америку, Азію, територію MENA, Близький Схід та Північну Африку, але жоден учасник не з’явився.

"Без телевізійного покриття та підтверджених стадіонів важко залучити спонсорів. На даний момент у ФІФА немає нічого в наявності, і час спливає", – йдеться у повідомленні.

ФІФА розраховувала залучити приблизно 4 мільярди євро для організації турніру, однак знайти такі кошти поки що не вдається. Також досі точно не визначено місця проведення матчів.

Новий Клубний чемпіонат світу, розширений з 8 до 32 команд, є проєктом, яким займається ФІФА.

Нещодавно визначився останній учасник від Європи на турнір.