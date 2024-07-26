Етап регіональних дербі: результати жеребкування першого раунду Кубку України-2024/25
Сьогодні, 26 липня, відбулося жеребкування першого попереднього етапу Кубку України-2024/25.
Результати жеребкування
Група 1
Вільхівці — Металіст
Пробій (Городенка) — Хуст
Скала 1911 (Стрий) — Епіцентр/Минай (команда, яка програє в півфіналі "Турніру чотирьох")
Прикарпаття (Івано-Франківськ) — Ужгород
Група 2
Нива (Тернопіль) — Буковина (Чернівці)
Миколаїв — Агробізнес (Волочиськ)
Ревера 1908 (Івано-Франківськ) — Поділля (Хмельницький)
Куликів — Нива (Вінниця)
Група 3
Чернігів — Чайка (Петропавлівська Борщагівка)
Діназ (Вишгород) — Кудрівка
Локомотив (Київ) — Лівий берег/Металіст 1925 (команда, яка програє в півфіналі "Турніру чотирьох")
Реал Фарма (Одеса) — ЮКСА (Київ)
Група 4
Металург (Запоріжжя) — Вікторія (Суми)
Олімпія (Савинці, Полтавська обл.) — Кремінь (Кременчук)
Гірник-Спорт (Горішні Плавні) — Маріуполь
Тростянець — Полтава
Базова дата проведення матчів — 3 серпня. Жеребкування проходило за географічним принципом. 32 команди були поділені на 4 групи відповідно до їхнього територіального розташування.