Етап регіональних дербі: результати жеребкування першого раунду Кубку України-2024/25

Сьогодні, 26 липня, відбулося жеребкування першого попереднього етапу Кубку України-2024/25.

Результати жеребкування

Група 1

Вільхівці — Металіст

Пробій (Городенка) — Хуст

Скала 1911 (Стрий) — Епіцентр/Минай (команда, яка програє в півфіналі "Турніру чотирьох")

Прикарпаття (Івано-Франківськ) — Ужгород

Група 2

Нива (Тернопіль) — Буковина (Чернівці)

Миколаїв — Агробізнес (Волочиськ)

Ревера 1908 (Івано-Франківськ) — Поділля (Хмельницький)

Куликів — Нива (Вінниця)

Група 3

Чернігів — Чайка (Петропавлівська Борщагівка)

Діназ (Вишгород) — Кудрівка

Локомотив (Київ) — Лівий берег/Металіст 1925 (команда, яка програє в півфіналі "Турніру чотирьох")

Реал Фарма (Одеса) — ЮКСА (Київ)

Група 4

Металург (Запоріжжя) — Вікторія (Суми)

Олімпія (Савинці, Полтавська обл.) — Кремінь (Кременчук)

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) — Маріуполь

Тростянець — Полтава

Базова дата проведення матчів — 3 серпня. Жеребкування проходило за географічним принципом. 32 команди були поділені на 4 групи відповідно до їхнього територіального розташування.