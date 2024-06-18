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Стали відомі результати жеребкування 1 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2024/25

Игорь Чернявский — 18 червня, 17:40
Стали відомі результати жеребкування 1 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2024/25

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/25.

Про результати повідомив офіційний сайт УЄФА.

1 раунд кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/25

Слован Братислава (Словаччина) – Струга (Північна Македонія)

Нью-Сейнтс (Вельс) – Дечич (Чорногорія)

Борац (Боснія і Герцеговина) – Еґнатія (Албанія)

Хамрун Спартанс (Мальта) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)

Балкані (Косово) – Санта-Колома (Андорра)

Флора Талінн (Естонія) – Целє (Словенія)

Клаксвік (Фарерські острови) – Діфферданж (Люксембург)

Паневежис (Литва) – ГІК (Фінляндія)

РФШ (Латвія) – Ларн (Північна Ірландія)

Вікінгур (Ісландія) – Шемрок Роверс (Ірландія)

Віртус (Сан-Марино) – ФКСБ (Румунія)

Лудогорець (Угорщина) – Динамо Батумі (Грузія)

Ордабаси (Казахстан) – Петрокуб (Молдова)

Динамо Мінськ (Білорусь) – Пюнік (Вірменія)

Перші ігри пройдуть 9-10 липня, а матчі-відповіді — 16-17 липня. Нагадаємо, київське Динамо стартує з другого раунду кваліфікації, а донецький Шахтар здобув путівку у груповий етап.

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Ліга чемпіонів-2024/25

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