Стали відомі результати жеребкування 1 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2024/25
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/25.
Про результати повідомив офіційний сайт УЄФА.
1 раунд кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/25
Слован Братислава (Словаччина) – Струга (Північна Македонія)
Нью-Сейнтс (Вельс) – Дечич (Чорногорія)
Борац (Боснія і Герцеговина) – Еґнатія (Албанія)
Хамрун Спартанс (Мальта) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)
Балкані (Косово) – Санта-Колома (Андорра)
Флора Талінн (Естонія) – Целє (Словенія)
Клаксвік (Фарерські острови) – Діфферданж (Люксембург)
Паневежис (Литва) – ГІК (Фінляндія)
РФШ (Латвія) – Ларн (Північна Ірландія)
Вікінгур (Ісландія) – Шемрок Роверс (Ірландія)
Віртус (Сан-Марино) – ФКСБ (Румунія)
Лудогорець (Угорщина) – Динамо Батумі (Грузія)
Ордабаси (Казахстан) – Петрокуб (Молдова)
Динамо Мінськ (Білорусь) – Пюнік (Вірменія)
Перші ігри пройдуть 9-10 липня, а матчі-відповіді — 16-17 липня. Нагадаємо, київське Динамо стартує з другого раунду кваліфікації, а донецький Шахтар здобув путівку у груповий етап.