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Прохідний суперник для Арсенала, Ман Сіті з жеребом не пощастило: визначилися пари 1/8 Кубку англійської ліги

Ігор Чернявський — 26 вересня, 09:33
Прохідний суперник для Арсенала, Ман Сіті з жеребом не пощастило: визначилися пари 1/8 Кубку англійської ліги
EFL

Стали відомі результати жеребкування 1/8 фіналу Кубку англійської ліги-2024/25.

Про це повідомила Англійська футбольна ліга.

Пари 1/8 фіналу Кубку англійської ліги

  • Брентфорд Шеффілд Венсдей
  • Саутгемптон Сток Сіті
  • Тоттенгем Манчестер Сіті
  • Вімблдон/Ньюкасл Челсі
  • Манчестер Юнайтед Лестер
  • Брайтон Ліверпуль
  • Престон Арсенал
  • Астон Вілла Крістал Пелес

Базова дата проведення матчів – 28 жовтня. Нагадаємо, в попередньому раунді Челсі з асистом Мудрика знищив Барроу, а Ліверпуль та Арсенал із однаковим рахунком перемогли Вест Гем та Болтон відповідно.

Астон Вілла Брайтон Брентфорд Вімблдон Англія, Кубок Ліги Лестер Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед Ньюкасл Юнайтед Престон Саутгемптон Сток Сіті Тоттенгем Челсі Шеффілд Юнайтед Арсенал Лондон Кристал Пелес

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