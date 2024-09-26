Прохідний суперник для Арсенала, Ман Сіті з жеребом не пощастило: визначилися пари 1/8 Кубку англійської ліги

Стали відомі результати жеребкування 1/8 фіналу Кубку англійської ліги-2024/25.

Про це повідомила Англійська футбольна ліга.

Пари 1/8 фіналу Кубку англійської ліги

Брентфорд – Шеффілд Венсдей

Шеффілд Венсдей Саутгемптон – Сток Сіті

Сток Сіті Тоттенгем – Манчестер Сіті

Манчестер Сіті Вімблдон/Ньюкасл – Челсі

Челсі Манчестер Юнайтед – Лестер

Лестер Брайтон – Ліверпуль

Ліверпуль Престон – Арсенал

Арсенал Астон Вілла – Крістал Пелес

Базова дата проведення матчів – 28 жовтня. Нагадаємо, в попередньому раунді Челсі з асистом Мудрика знищив Барроу, а Ліверпуль та Арсенал із однаковим рахунком перемогли Вест Гем та Болтон відповідно.