Прохідний суперник для Арсенала, Ман Сіті з жеребом не пощастило: визначилися пари 1/8 Кубку англійської ліги
EFL
Стали відомі результати жеребкування 1/8 фіналу Кубку англійської ліги-2024/25.
Про це повідомила Англійська футбольна ліга.
Пари 1/8 фіналу Кубку англійської ліги
- Брентфорд – Шеффілд Венсдей
- Саутгемптон – Сток Сіті
- Тоттенгем – Манчестер Сіті
- Вімблдон/Ньюкасл – Челсі
- Манчестер Юнайтед – Лестер
- Брайтон – Ліверпуль
- Престон – Арсенал
- Астон Вілла – Крістал Пелес
Базова дата проведення матчів – 28 жовтня. Нагадаємо, в попередньому раунді Челсі з асистом Мудрика знищив Барроу, а Ліверпуль та Арсенал із однаковим рахунком перемогли Вест Гем та Болтон відповідно.