Арсенал та Ліверпуль синхронно перемогли з рахунком 5:1 у третьому колі Кубку англійської ліги

У середу, 25 вересня, відбулися два матчі третього кола Кубку англійської ліги-2024/25.

Арсенал не залишив шансів Болтону, а Ліверпуль розгромив Вест Гем. Обидва матчі завершилися з рахунком 5:1. Зазначимо, що за "канонірів" дублем відзначився 17-річний вихованець Ітан Нванері.

Кубок англійської ліги-2024/25

Третє коло, 25 вересня

Арсенал – Болтон 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Райс 16, 2:0 – Нванері 37, 3:0 – Нванері 49, 3:1 – Коллінз 53, 4:1 – Стерлінг 64, 5:1 – Гаверц 77

Ліверпуль – Вест Гем 5:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Кванса (автогол) 21, 1:1 – Жота 25, 2:1 – Жота 49, 3:1 – Салах 74, 4:1 – Гакпо 90, 5:1 – Гакпо 90+3

Нагадаємо, напередодні Челсі з асистом Михайла Мудрика ротрощив Барроу, а Манчестер Сіті в напруженому матчі здолав Вотфорд. З усіма результатами попереднього ігрового дня можна ознайомитись тут.