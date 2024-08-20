УПЛ оголосила найкращого гравця, тренера та символічну збірну 3 туру

Експерти Української Прем’єр-ліги визначили найкращих гравця та тренера, а також символічну збірну 3 туру чемпіонату України-2024/25.

Про це повідомив офіційний сайт ліги.

Найкращим гравцем визнали Олександра Піхальонка, який відзначився голом у матчі проти Карпат, а тренером — Руслана Ротаня, чия Олександрія здобула вже другу перемогу в двох матчах.

Символічна збірна 3 туру УПЛ

Воротар: Олексій Паламарчук (Інгулець)

Захисники: Ілля Крупський (Ворскла), Тимур Стецьков (Кривбас), Володимир Вілівальд (Інгулець), Ілля Путря (ЛНЗ)

Півзахисники: Мухаррем Яшарі (ЛНЗ), Олександр Піхальонок (Динамо), Кирило Ковалець (Олександрія)

Нападники: Педріньйо (Шахтар), Безерра (Олександрія), Олексій Хобленко (Чорноморець)

Запасні: Артур Рудько (Чорноморець), Олександр Тимчик (Динамо), Іраклі Азаров (Шахтар), Валерій Бондар (Шахтар), Джордан (Зоря), Артем Шабанов (Олександрія), Олів’є Тілль (ЛНЗ), Олександр Назаренко (Полісся), Ібрагім Кане (Ворскла), Іван Нестеренко (Ворскла), Владислав Ванат (Динамо).

У голосуванні брали участь експерти УПЛ ТБ, а також представники провідних спортивних ЗМІ. Від Чемпіона голосував головний редактор Андрій Твердохліб.