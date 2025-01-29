Джеррард залишить Аль-Іттіфак через особисті причини

Головний тренер Аль-Іттіфак Стівен Джеррард незабаром покине клуб.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

44-річний наставник особисто прийняв таке рішення через особисті причини. Разом з ним команду покине його асистент Майкл Біл.

Клуб з повагою поставився до рішення тренера та наразі працює над розірванням угоди. Зазначається, що це не означає кінець карʼєри Джеррарда в Саудівській Аравії. Він може взяти участь у розвитку футболу в країні.

Джеррард очолив Аль-Іттіфак у липні 2023 року. Під його керівництвом команда провела 55 матчів, 19 з яких завершилися перемогою, 16 разів була зафіксована нічия, а 20 разів саудівці зазнавали поразки.

Зараз Аль-Іттіфак посіда 12 місце Саудівської професійної ліги, зарробивши 19 очок у 17 турах чемпіонату.

Раніше стало відомо, що колишній тренер Манчестер Юнайтед може очолити дортмундську Боруссію, яка залишилася без тренера після звільнення Нурі Шахіна.