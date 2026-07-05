Ексзірка Шахтаря став одноклубником Балотеллі

Відомий бразильський вінгер Дуглас Коста перейшов у клуб із чемпіонату ОАЕ Аль-Іттіфак.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі та терміни дії контракту не розголошуються. Дуглас Коста перейшов у Аль-Іттіфак із К'єво, який наразі виступає в Серії D. Кольори італійців він захищав з січня поточного року. В минулому сезоні 35-річний ветеран провів у складі К'єво 13 матчів, відзначившись одним голом і одним асистом.

Аль-Іттіфак у минулому сезоні посів 12 місце в чемпіонаті ОАЕ. З січня поточного року на контракті у клубу знаходиться скандальний італійський форвард Маріо Балотеллі, який досі не провів жодного матчу за команду.

Дуглас Коста відомий за виступами за донецький Шахтар, Ювентус і Баварію. Забив 3 голи в 31 матчі за збірну Бразилії.