Стали відомі потенційні суперники Динамо в Юнацькій Лізі УЄФА

Сьогодні, 3 вересня, відбулося жеребкування Юнацької Ліги УЄФА сезону-2024/2025. Своїх суперників дізналося київське Динамо U-19.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Завдяки високому клубному рейтингу українська команда розпочне виступи з другого раунду турніру. Суперником підопічних Ігоря Костюка стане переможець пари Лінкольн Ред Імпс — Марибор.

Якщо "біло-сині" здобудуть перемогу у другому раунді, то в наступному вони зустрінуться з кимось із наступних команд: Биліс — 2 Корріку / ЮСД — Стьярнан.

Зазначимо, що перший виступ киян відбудеться 23 жовтня, а матч-відповідь 6 листопада, матчі третього раунду заплановані на 27 листопада та 11 грудня.

Нагадаємо, що турнір відбуватиметься в оновленому форматі, якого також зазнали Ліга чемпіонів (представник України — Шахтар), Ліга Європи (представник України — Динамо) та Ліга конференцій.