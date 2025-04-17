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Мбаппе зможе зіграти у фіналі Кубку Іспанії проти Барселони

Олександр Булава — 17 квітня 2025, 21:38
Мбаппе зможе зіграти у фіналі Кубку Іспанії проти Барселони
Беллінгем та Мбаппе
Getty Images

Нападник Реала Кіліан Мбаппе не зазнав серйозної трами у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала (1:2).

Про це повідомляє AS.

Форварда замінили за 18 хвилин до завершення поєдинку через вивих щиколотки. Початкові огляди вказують на легке розтягнення.

Джерело у клубі вказало, що ситуація не надто серйозна – гравцю нічого не загрожує. Але протягом наступних 48 годин він пройде ретельніше обстеження.

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Травма не помішає йому зіграти у фіналі Кубку Іспанії проти Барселони, який відбудеться 26 квітня.

Нагадаємо, наступний матч Реала у Ла Лізі проти Атлетика з Більбао форвард пропустить через дискваліфікацію.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе

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