Мбаппе зможе зіграти у фіналі Кубку Іспанії проти Барселони

Нападник Реала Кіліан Мбаппе не зазнав серйозної трами у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала (1:2).

Про це повідомляє AS.

Форварда замінили за 18 хвилин до завершення поєдинку через вивих щиколотки. Початкові огляди вказують на легке розтягнення.

Джерело у клубі вказало, що ситуація не надто серйозна – гравцю нічого не загрожує. Але протягом наступних 48 годин він пройде ретельніше обстеження.

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Травма не помішає йому зіграти у фіналі Кубку Іспанії проти Барселони, який відбудеться 26 квітня.

Нагадаємо, наступний матч Реала у Ла Лізі проти Атлетика з Більбао форвард пропустить через дискваліфікацію.