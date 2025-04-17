Мбаппе зможе зіграти у фіналі Кубку Іспанії проти Барселони
Беллінгем та Мбаппе
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Нападник Реала Кіліан Мбаппе не зазнав серйозної трами у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала (1:2).
Про це повідомляє AS.
Форварда замінили за 18 хвилин до завершення поєдинку через вивих щиколотки. Початкові огляди вказують на легке розтягнення.
Джерело у клубі вказало, що ситуація не надто серйозна – гравцю нічого не загрожує. Але протягом наступних 48 годин він пройде ретельніше обстеження.
Травма не помішає йому зіграти у фіналі Кубку Іспанії проти Барселони, який відбудеться 26 квітня.
Нагадаємо, наступний матч Реала у Ла Лізі проти Атлетика з Більбао форвард пропустить через дискваліфікацію.