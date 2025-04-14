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Стало відомо, скільки матчів пропустить Мбаппе через дискваліфікацію – джерело

Микола Дендак — 14 квітня 2025, 18:44
Стало відомо, скільки матчів пропустить Мбаппе через дискваліфікацію – джерело
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Лідер мадридського Реала Кіліан Мбаппе пропустить лише один матч через червону картку, отриману за жорсткий фол, який стався у грі 31 туру іспанської Ла Ліги проти Алавеса.

Про це повідомляє журналіст COPE Ісаак Футо.

Таким чином французький нападник пропустить лише поєдинок 32 туру проти Атлетика з Більбао, який відбудеться 20 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, в тому епізоді Мбаппе стрибком влетів у ногу хавбека Алавеса Антоніо Бланко. Спочатку француз отримав жовту, проте після перегляду VAR головний суддя прийняв рішення вилучити Кіліана.

Після завершення матчу Мбаппе перепросив за свій вчинок у Бланко і гравці обмінялися рукостисканнями. Пізніше Антоніо Бланко підтвердив вибачення Мбаппе. Зауважимо, що поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь "вершкових".

Вже в середу, 16 квітня, мадридський Реал зустрінеться з лондонським Арсеналом у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Перша гра завершилася з рахунком 3:0 на користь "канонірів".

Алавес дискваліфікація Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Атлетик

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