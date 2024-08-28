Історія продовжується: стали відомі деталі плану Луніна щодо перебування в Реалі

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін залишиться у команді до кінця поточного сезону-2024/25.

Про це повідомляє видання As.

За інформацією джерела, Лунін не хоче підписувати новий контракт із "вершковими" і планує залишити команду у статусі вільного агента влітку 2025 року, коли завершується його чинна угода.

Зазначається, що українець також розглядає варіант покинути Реал в зимове трансферне вікно, але це лише за відсутності достатньої кількості ігрових хвилин та наявності хороших пропозицій з інших клубів.

Нагадаємо, раніше головний тренер "королівського клубу" заявив, що Лунін залишиться у команді до кінця сезону, а президент мадридців Флорентіно Перес вважає, що українцю буде важко без "вершкових".

У минулому сезоні 25-річний голкіпер зіграв 31 матч на клубному рівні, з яких 12 відстояв на нуль та пропустив 32 голи. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.