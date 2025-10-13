Жіноча збірна України визначилась зі складом на матчі зі Словаччиною та Румунією
Жіноча збірна України оголосила склад на жовтневі товариські матчі зі Словаччиною та Румунією.
Про це повідомляє УАФ.
Головний тренер "синьо-жовтих" Володимир Пятенко викликав 24 футболісток на товариські поєдинки проти Словаччини та Румунії.
Вперше виклик до національної збірної отримали Світлана Когут та Аліна Савка.
Склад жіночої збірної України
Воротарі: Катерина Самсон (Ворскла Полтава), Дар’я Келюшик (Колос Ковалівка), Катерина Боклач (Нант, Франція).
Захисники: Соломія Куп’як (Колос Ковалівка), Катерина Корсун, Аліна Савка, Ірина Котяш, Марина Шайнюк (усі – Ворскла Полтава), Яна Котик, Ольга Басанська (обидві – Металіст 1925 Харків), Любов Шматко (Фомгет, Туреччина).
Півзахисники: Даяна Семків, Світлана Когут (обидві — Колос Ковалівка), Натія Панцулая (Сістерс Одеса), Анна Петрик, Вікторія Гірин, Лідія Заборовець (усі – Металіст 1925 Харків), Вікторія Радіонова (Ворскла Полтава), Ніколь Козлова (Глазго Сіті, Шотландія), Яна Малахова (Мура, Словенія).
Нападники: Єлизавета Молодюк (Металіст 1925 Харків), Роксолана Кравчук (Ворскла Полтава), Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина), Інна Глущенко (Лілль, Франція).
Збірна України 25 жовтня зіграє зі Словаччиною, а за три дні – 28 жовтня – з Румунією.