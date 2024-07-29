Грецьке ЗМІ повідомило, скільки платитимуть Яремчуку в Олімпіакосі

В Олімпіакосі Роман Яремчук буде заробляти 1,5 мільйона євро на рік.

Про це повідомляє грецьке видання Sport24.

Цікаво, що турецький Трабзонспор, який намагався підписати Яремчука, але отримав відмову, пропонував значно кращі фінансові умови — 2,5 мільйона євро на рік. Втім, для Романа питання грошей на стало ключовим. Він вважає, що в Олімпіакоса кращі перспективи, ніж у турецького клубу.

Також джерело зазначає, що до підписання Яремчука Олімпіакос цікавився ексфорвардом Реала Хоселу та Ваутом Веггорстом із Бернлі. Минулого сезону головною атакувальною зброєю в команді Луїса Менділібара був марокканець Аюб Ель-Каабі, який забив 5 голів Астон Віллі в півфіналі Ліги конференцій.

Вже сьогодні, 29 липня, Роман має пройти медогляд в Олімпіакосі та підписати контракт на 4 роки.