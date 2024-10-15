Стало відомо, як у Реалі відреагували на підозри щодо Мбаппе

У мадридському Реалі не турбуються щодо обвинувачень на адресу Кіліана Мбаппе у зґвалтуванні.

Про це повідомляє RMC Sport.

Дана інформація у мадридському клубі взагалі не є предметом обговорення. В Реалі абсолютно не стурбовані чутками і вважають, що ця інформація не є правдивою та розповсюджується виключно в цілях нашкодити репутації Мбаппе.

Нагадаємо, шведські ЗМІ повідомили про те, що Мбаппе перебуває під слідством за підозрою у сексуальному насильстві. Сам гравець уже встиг назвати цю інформацію фейковою.

25-річний форвард вважає, що ці чутки розповсюджує його колишній клуб, ПСЖ, перед слуханнями по справі про виплату боргів у розмірі 55 мільйонів євро.

Мбаппе покинув паризький клуб влітку поточного року на правах вільного агента.