У нас ще є трохи часу, – Мессі відреагував на рішення Бускетса завершити кар'єру

Форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі не залишився осторонь рішення його багаторічного одноклубника Серхіо Бускетса піти з футболу.

Про це повідомляє ESPN.

Вчора, 26 вересня, Бускетс оголосив про завершення кар'єри після закінчення сезону МЛС. На це не міг не відреагувати Мессі, із яким 37-річний іспанець грає за одну команду протягом довгого періоду часу.

"Разом практично від самого початку і до кінця... Було привілеєм насолоджуватися твоєю грою, Бусі. І у нас ще є трохи часу!", – написав Мессі у коментарях в Instagram під оголошенням Бускетса.

Мессі та Бускетс разом пройшли через молодіжну академію Барселони Ла Масію, після чого протягом багатьох років були одноклубниками у складі каталонського клубу. У 2023 році вони возз'єдналися у США.

Нагадаємо, що оголошення Серхіо Бускетса про майбутнє завершення кар'єри прокоментував Серхіо Рамос, його експартнер по збірній Іспанії та багаторічний опонент у протистоянні Барселони та Реала.

Раніше стало вдіомо, що Ліонель Мессі став лідером бомбардирської гонки МЛС, завдяки дублю у розгромній перемозі Інтера над Нью-Йорк Сіті. (4:0).