Не результати: у Федерації футболу Вірменії назвали причину відставки Петракова

Віцепрезидент Федерації футболу Вірменії Армен Нікогосян розповів, що причиною відходу Олександра Петракова з національної команди стали особисті проблеми.

Про це він сказав у інтерв’ю Fast News.

"Жоден тренер не може гарантувати, що він виведе збірну на чемпіонат світу. Навіть такі професіонали, як Анчелотті та Гвардіола, не можуть гарантувати це.

Ми попрощалися з Олександром Петраковим після матчу з Північною Македонією та подякували йому за роботу. Він побув у Єревані декілька днів, здав квартиру і поїхав. У Петракова виникли особисті проблеми, і йому довелося терміново поїхати. Члени його тренерського штабу продовжують працювати", – сказав Нікогосян.

Нагадаємо, 67-річний фахівець очолив збірну Вірменії в січні 2023 року. До того він тренував молодіжні та юнацькі збірні України різних вікових груп. У 2019 році його молодіжка U-20 виграла чемпіонат світу.

Після чотирьох турів Ліги націй Вірменія ділить 2-3 місце у групі 4 дивізіону C, відстаючи від Північної Македонії на 6 очок.