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Стала відома оцінка Сватка у матчі проти Лос-Анджелес

Володимир Кук — 19 вересня, 09:36
Стала відома оцінка Сватка у матчі проти Лос-Анджелес
Олександр Сваток
ФК Остін

У четвер, 19 вересня, Остін Олександра Сватка зіграв внічию з Лос-Анджелес (1:1) у матчі 28 туру МЛС.

Статистичний портал SofaScore виставив оцінки за підсумками поєдинку, в якому український захисник отримав 6.8 балів, що є середнім показником. Центрбек відіграв весь матч.

Гірше за Сватка оцінку отримав півзахисник Лос-Анджелес Едді Сегура.

Найкращим гравцем поєдинку було визнано захисника суперника 33-річного американця Раяна Холлінгсхеда.

Нагадаємо, нещодавно стала відома оцінка Віктора Циганкова у його дебютному матчі у Лізі чемпіонів.

Лос-Анджелес Олександр Сваток Остін МЛС

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