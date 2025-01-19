Визначилась оцінка Миколенка за переможний матч Евертона проти Тоттенгема

Український захисник Евертона Віталій Миколенко отримав невисоку оцінку за матч 22 туру АПЛ проти Тоттенгема (3:2).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Дії українця оцінили у 6,7 балів. Це другий з кінця результат серед гравців стартового складу "ірисок". Віталій віддав 22 точні передачі з 26 (85%), завдав одного удару по воротах та здійснив одну спробу дриблінгу (вдало).

Проте він також 10 разів втратив володіння м'ячем та не виграв жодної верхової дуелі. Найгіршим же у складі Евертона став Абдулай Дукуре (6,5).

Зазначимо, що оцінка 6,7 є трохи нижчою за середній бал українця в АПЛ у поточному сезоні. За попередні 18 матчів у чемпіонаті Англії він у середньому отримував 6,85 бала.

Нагадаємо, вчора, 18 січня, Борнмут Іллі Забарного розгромив Ньюкасл (4:1). З усіма результатами ігрового дня можна ознайомитися ТУТ.