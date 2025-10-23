Влада США запровадила санкції проти двох російських нафтових гігантів, які володіють спортивними клубами Росії.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міністерство фінансів країни.

Так, санкції поширюються на компанії "Лукойл" та "Роснефть", які володіють московським Спартаком та хокейним клубом ЦСКА відповідно.

"Оскільки президент Путін відмовляється припинити цю безглузду війну, Мінфін запроваджує санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, які фінансують військову машину Кремля", – прокоментував рішення міністр фінансів США Скотт Бессент.

Зазначимо, що хокеїсти ЦСКА на початку сезону-2023/24 вийшли на розминку в формі на підтримку терористичного батальйону "Еспаньйола", кістяк якого складається з футбольних хуліганів.

"Лукойл" викупив 100% акцій Спартака у 2022 році, а головою ради директорів є Алєксандр Матицин – перший віцепрезидент нафтової компанії. Генеральним директором московського клубу також є одна з ключових фігур "Лукойла" – Сергєй Некрасов довгий час був керівником фінансових інститутів у нафтового гіганта.

Санкційні обмеження запроваджуються також проти низки дочірніх підприємств "Роснефти" та "Лукойлу". Усі компанії, у яких ці корпорації прямо чи опосередковано володіють понад 50 % капіталу, автоматично підпадають під блокування активів, навіть якщо не внесені до списку санкцій окремо.

Раніше Європейський союз наклав санкції на відомого російського шахіста Сергія Карякіна.