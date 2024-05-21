Срна: У Шахтар, окрім Педріньйо, можуть повернутися ще 2 гравці

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна заявив про можливість повернення до клубу двох гравців, які раніше покинули його завдяки анексу ФІФА.

Про це хорватський функціонер повідомив у програмі ТаТоТаке.

"Чи є ймовірність, що разом із Педріньйо команду підсилить ще хтось, хто пішов з Шахтаря по анексу? Так, може ще 2 футболісти.

Марлон в іграх Кубка Лібертадорес, зараз травма. Майкон непогано, у нього зараз теж травма. Вінісіус Тобіас грав практично всі матчі за U-21 у Реалі, іноді був на зборах з мадридцями, на лаві запасних. Педріньйо, останнім часом не виступає, до цього грав. Все, у нас більше нікого немає", — сказав Срна.

Нагадаємо, бразильський вінгер Педріньйо у лютому цього року підписав із Шахтарем новий контракт на 5 років. Очікувалось, що гравець приєднається до команди в липні 2024 року. Згодом, агент футболіста заявив про варіант із продовженням кар'єри в бразильському Сан-Паулу.