Один з лідерів півзахисту Шахтаря травмувався у матчі з Лівим Берегом

Півзахисник Шахтаря Педріньо зазнав травми у матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги проти Лівого Берега, який завершився перемогою "гірників" із рахунком 1:0.

Під завершення 1-го тайму бразилець отримав жовту, а на початку другого був вимушено замінений на Єгора Назарину. Точний характер травми невідомий, однак припускають, що у бразильця проблеми з пахом або стегном.

Нагадаємо, бразилець став гравцем Шахтаря влітку 2021 року, перейшовши з Бенфіки. У сезоні-2021/22 за "помаранчево-чорних" провів 19 матчів і забив 4 голи. У складі української команди також виграв Суперкубок України.

Наступний матч Шахтар 1 березня зіграє проти Олександрії, тож матиме шанс скоротити відставання від другого місця. В активі підопічних Руслана Ротаня 41 заліковий бал, а чинний чемпіон України наразі має 36 очок.