Проблем із мотивацією немає: Педріньо – про майбутній матч Шахтаря з Боруссією у Лізі чемпіонів

Бразильський півзахисник Шахтаря Педріньо відповів на запитання журналістів напередодні матчу Ліги чемпіонів з Боруссією Дортмунд, наголосивши, що в "гірників", попри скудні шанси потрапити до євровесни, нема проблем із мотивацією.

Його слова наводить пресслужба донецького клубу.

"Нам відома ситуація, що склалася в турнірній таблиці перед останнім туром основного етапу Ліги чемпіонів, це певною мірою впливає на настрій команди, проте можемо запевнити, що ми, представники такого клубу, як Шахтар, завжди ставимо перед собою одну мета, а саме – здобувати перемоги, радувати своїх уболівальників яскравими досягненнями на футбольному полі, включаючи результат. Тому з мотивацією немає жодних проблем і можу запевнити, що завтра ми вийдемо на поле, щоб повністю віддатися та продемонструвати свої найкращі якості.



Коли ти постійно перебуваєш в ігровому тонусі, проводиш принаймні одну гру на тиждень, це краще для тебе як футболіста, для здоров'я. Ми можемо вплинути на цю ситуацію, так що залишаються тренування та товариські зустрічі, і важливо навіть у такому форматі бути професіоналами і викладатися на 100 відсотків. На мою думку, нам це повністю вдалося в матчі з Брестом, ми зуміли порадувати вболівальників перемогою і, найважливіше, яскравою грою", – наголосив Педріньо.