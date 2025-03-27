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Не грав із лютого: один із ключових півзахисників Шахтаря відновився після травми

Олексій Мурзак — 27 березня 2025, 16:28
Не грав із лютого: один із ключових півзахисників Шахтаря відновився після травми
Педріньо
ФК Шахтар Донецьк

Півзахисник Шахтаря Педріньо відновився після травми та повернувся в загальну групу команди.

Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

Гравець сьогодні, 27 березня, тренувався разом з командою в загальній групі. Він не грав з 24 лютого.

У поточному сезоні бразилець забив 1 гол та зробив 5 асистів в 21 матчі.

У суботу, 29 березня, Шахтар зіграє проти Оболоні в 22-му турі Української Прем'єр-ліги. Початок о 15:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що двоє гравців Динамо відновилися після травм та готові допомогти столичному клубу в матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги проти Руха.

Оболонь Педріньо Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

Педріньо

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