Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Срна назвав гравця, якого у Шахтаря перехопив Челсі

Олександр Булава — 25 лютого 2026, 17:03
Срна назвав гравця, якого у Шахтаря перехопив Челсі
Естеван
ВВС

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна прокоментував конкуренцію клубу з європейськими грандами на трансферному ринку.

Його слова передає ESPN.

Функціонер пригадав боротьбу за бразильського таланта, яку виграв лондонський Челсі.

"Челсі змінив бразильський ринок. Вони купують гравців не лише в Бразилії, а й в Аргентині та Еквадорі, яким по 16 чи 17 років. Манчестер Сіті також спостерігає за ними.

Для нас це стало складніше, ніж раніше, але в Бразилії все ще багато талантів. Естевао, наприклад, був у нашому списку, але з Челсі важко конкурувати", – сказав Срна.

Нагадаємо, Естевао став гравцем Челсі минулого літа, перебравшись з Палмейраса за 34 мільйони євро.

Напередодні повідомлялося, що Бенфіка та Спортинг включилися у боротьбу за 17-річного півзахисника Греміо Габріеля Мека, який цікавився донецький Шахтар.

Дарійо Срна Шахтар Донецьк

Дарійо Срна

Вони живуть у своєму світі: Срна не виключив повернення російських клубів
Вони заслужено на першому місці: Срна – про успіх ЛНЗ у поточному сезоні УПЛ
Робить божевільну роботу: Срна – про роботу Турана в Шахтарі
Було важко: Срна підбив підсумки першої половини сезону-2025/26 для Шахтаря
Срна назвав мету Шахтаря у Лізі конференцій

Останні новини