Срна назвав гравця, якого у Шахтаря перехопив Челсі

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна прокоментував конкуренцію клубу з європейськими грандами на трансферному ринку.

Його слова передає ESPN.

Функціонер пригадав боротьбу за бразильського таланта, яку виграв лондонський Челсі.

"Челсі змінив бразильський ринок. Вони купують гравців не лише в Бразилії, а й в Аргентині та Еквадорі, яким по 16 чи 17 років. Манчестер Сіті також спостерігає за ними.

Для нас це стало складніше, ніж раніше, але в Бразилії все ще багато талантів. Естевао, наприклад, був у нашому списку, але з Челсі важко конкурувати", – сказав Срна.