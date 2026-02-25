Срна назвав гравця, якого у Шахтаря перехопив Челсі
Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна прокоментував конкуренцію клубу з європейськими грандами на трансферному ринку.
Його слова передає ESPN.
Функціонер пригадав боротьбу за бразильського таланта, яку виграв лондонський Челсі.
"Челсі змінив бразильський ринок. Вони купують гравців не лише в Бразилії, а й в Аргентині та Еквадорі, яким по 16 чи 17 років. Манчестер Сіті також спостерігає за ними.
Для нас це стало складніше, ніж раніше, але в Бразилії все ще багато талантів. Естевао, наприклад, був у нашому списку, але з Челсі важко конкурувати", – сказав Срна.
Нагадаємо, Естевао став гравцем Челсі минулого літа, перебравшись з Палмейраса за 34 мільйони євро.
Напередодні повідомлялося, що Бенфіка та Спортинг включилися у боротьбу за 17-річного півзахисника Греміо Габріеля Мека, який цікавився донецький Шахтар.