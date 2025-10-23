Срна розповів, чи важко підписати легіонера під час війни

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна розповів, чи важко клубу з країни, що воює, вести переговори з потенційними новачками.

Слова хорвата наводить Przeglad Sportow.

"Насправді, це не так і важко. Усі знають, як ми працюємо. Нещодавно ми продали Кевіна у Фулгем за 40 мільйонів. Тобто ми беремо молодих бразильців, а згодом перепродаємо футболіста.

Вони не бояться їхати в України – гравці хочуть грати за нашу клуб. У нас в Шахтарі є футболісти з Буркіна-Фасо, Грузії, Болівії, Туніса. Ми демонструємо, що тут можна жити, але нікого не змушуємо", – розповів Срна.

Також Срна прокоментував війну в Україні та висловив сподівання, що невдовзі Росію змусять зупинити бойові дії.