Експерт на ринку скаутингу: Боруссія без бою Реалу свого не віддасть

Спортивний директор тбіліського Локомотива Іраклій Хведеліані вважає, що фінал Ліги чемпіонів буде набагато більш інтригуючим, ніж може здатися на перший погляд.

Протягом багатьох років Хведеліані вивчає європейський ринок, і розуміється на великих талантах. В ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону Іраклій поділився своїм баченням майбутньої головної події у європейському клубному футболі.

— Ваші очікування від фіналу?

Якщо згадати, в останніх 5 матчах ми бачили лише 6 голів. Я очікую, що цей матч відрізнятиметься від торішнього фіналу...

— Боруссія — явний аутсайдер протистояння. За рахунок чого німці можуть виграти матч із опонентом, який перевершує Дортмунд практично у кожній лінії?

— Так, Реал Мадрид має певну перевагу. Якщо ми переглянемо історію, Боруссія Дортмунд востаннє виграла у Реала 10 років тому... Але це все статистика, яка нічого не означає, все вирішиться на полі в Лондоні.

Боруссія здобула заслужену путівку у фінал. Дортмунд переграв дуже сильного суперника, а це ПСЖ. А тому я вірю, що сьогодні ми побачимо дуже напружену гру, і Боруссія нічого не віддасть без бою.

— На вашу думку, хто з футболістів обох команд, які не відносяться до зірок світової величини, можуть зробити погоду у фіналі, і взагалі здивувати?

— Для мене всі футболісти обох команд — найвищого рівня... Вони — одні з найкращих на своїх позиціях. Але мені дуже хочеться, щоб Ян Матсен (захисник Боруссії – прим.ред.) та Арда Гюлер (півзахисник Реала – прим.ред.) показали в цьому матчі максимум своїх можливостей.

— Боруссія — головна сенсація євросезону, а також клуб, який не соромиться продавати своїх найкращих футболістів ще молодими. Як Ви вважаєте, хто з гравців Дортмунда найближчий до того, щоб піти "на підвищення"?

— Так, Боруссія дуже мудро працює над селекцією та трансферами. Думаю, що найближчим часом на прицілі в інших клубів будуть Ніко Шлоттербек і Карім Адейємі.