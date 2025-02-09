Спортивний директор Роми: Ми шукали другого нападника після Довбика, а не основного форварда

Спортивний директор Роми Флоран Гісольфі проаналізував трансферну діяльність римського клубу, наголосивши, що керівництво шукало нападника, який міг би стати дублером форварда Артема Довбика.

Його слова наводить Corriere della Serra.

"Лоренцо Лукка ніколи не розглядався. Ми шукали другого нападника після Довбика, а не основного гравця", – пояснив Гісольфі.

Нагадаємо, нападник Удінезе Лоренцо Лукка міг стати партнером Артема Довбика по нападу в Ромі. Аналітичний портал Transfermarkt оцінює 24-річного форварда у 18 мільйонів євро.

Водночас Артем Довбик у сезоні-2024/25 взяв участь у 31 матчі у всіх турнірах, відзначившись 13 забитими м'ячами та записавши на свій рахунок три результативні передачі.

Раніше у ЗМІ з'явились чутки про можливу травму Артема, які сам футболіст згодом спростував.