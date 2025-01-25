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Рома розпочала роботу над трансфером форварда Удінезе

Олексій Мурзак — 25 січня 2025, 18:36
Рома розпочала роботу над трансфером форварда Удінезе
Лоренцо Лукка
transfermarkt

Нападник Удінезе Лоренцо Лукка може стати партнером Артема Довбика по нападу в Ромі.

Про це повідомив інсайдер Нікола Скіра.

За інформацією джерела, технічний директор римського клубу Флоран Гізольфі вже розпочав роботу над цим трансфером разом із своїми агентами.

Аналітичний портал Transfermarkt оцінює 24-річного форварда у 18 мільйонів євро. Його контракт з Удінезе чинний до літа 2028 року.

У поточному сезоні Лукка за 20 матчів записав у свій актив 7 голів у Серії А, також двічі відзначався в межах Кубку Італії.

Раніше повідомлялося, що центрбек Роми Маріо Ермосо став одним з кандидатів на підсилення оборони Баєра.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Удінезе Артем Довбик

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