Рома розпочала роботу над трансфером форварда Удінезе

Нападник Удінезе Лоренцо Лукка може стати партнером Артема Довбика по нападу в Ромі.

Про це повідомив інсайдер Нікола Скіра.

За інформацією джерела, технічний директор римського клубу Флоран Гізольфі вже розпочав роботу над цим трансфером разом із своїми агентами.

Аналітичний портал Transfermarkt оцінює 24-річного форварда у 18 мільйонів євро. Його контракт з Удінезе чинний до літа 2028 року.

У поточному сезоні Лукка за 20 матчів записав у свій актив 7 голів у Серії А, також двічі відзначався в межах Кубку Італії.

Раніше повідомлялося, що центрбек Роми Маріо Ермосо став одним з кандидатів на підсилення оборони Баєра.