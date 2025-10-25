Фенербахче загруз у боргах на понад 28 мільярдів турецьких лір – журналіст

Турецький спортивний клуб Фенербахче опинився у величезних боргах, загальна сума яких становить 28,7 мільярда турецький лір (приблизно 588 мільйонів євро).

Про це повідомляє турецький журналіст Ягиз Сабунчуоглу.

Борг "висить" на всій структурі Фенербахче, до якої входять клуби з футболу, баскетболу, волейболу, легкої атлетики, боксу, веслування та вітрильного спорту.

Оновлено: невдовзі після публікації свого поста в соцмережі Х, Сабунчуоглу видалив свій твіт.

Зазначимо, що баскетбольний Фенербахче – чинний чемпіон Євроліги. У золотому матчі Фіналу чотирьох підопічні Шарунаса Ясікявічюса обіграли французький Монако (81:70).

А футбольні "жовті канарки" наприкінці серпня відправили у відставку Жозе Моурінью з посади головного тренера. Але вже за кілька тижнів "Особливий" очолив лісабонську Бенфіку, за яку грають Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

Нагадаємо, що Жозе Моурінью назвав помилкою своє рішення погодитися на роботу в Фенербахче.