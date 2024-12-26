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Спортинг оголосив про звільнення головного тренера

Володимир Максименко — 26 грудня 2024, 07:20
Спортинг оголосив про звільнення головного тренера
Жоау Перейра
Getty images

Один з лідерів чемпіонату Португалії Спортинг оголосив про звільнення Жоау Перейри з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначимо, що фахівець очолив "левів" 11 листопада, замінивши Рубена Аморіма, який перейшов до Манчестер Юнайтед.

На чолі Спортинга фахівець провів вісім матчів, в яких здобув три перемоги за чотирьох поразок, а ще один матч було зіграно внічию.

Після 15 турів у чемпіонаті Португалії "зелено-білі" розмістились на другому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 37 очок.

Раніше став відомий наступник Перейри у Спортингу.

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