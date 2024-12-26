Спортинг оголосив про звільнення головного тренера

Один з лідерів чемпіонату Португалії Спортинг оголосив про звільнення Жоау Перейри з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Um Leão para sempre.



Obrigado, João Pereira 🦁 pic.twitter.com/KhxhqwIdqk — Sporting CP (@SportingCP) December 25, 2024

Зазначимо, що фахівець очолив "левів" 11 листопада, замінивши Рубена Аморіма, який перейшов до Манчестер Юнайтед.

На чолі Спортинга фахівець провів вісім матчів, в яких здобув три перемоги за чотирьох поразок, а ще один матч було зіграно внічию.

Після 15 турів у чемпіонаті Португалії "зелено-білі" розмістились на другому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 37 очок.

Раніше став відомий наступник Перейри у Спортингу.