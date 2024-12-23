Спортинг очолить інший тренер до матчу проти Бенфіки Трубіна – ЗМІ

Головний тренер Віторії Гімарайнш Руї Борхес очолить Спортинг замість Жоау Перейри.

Про це повідомляє Record.

Зазначається, що керівництво португальського клубу очікує, що спеціаліст тренуватиме команду вже 29 грудня в поєдинку проти Бенфіки Анатолія Трубіна у 16 турі чемпіонату Португалії.

За інформаціє джерела, підписання наставника обійдеться Спортингу в 4 мільйони євро. Саме стільки коштує пункт про розірвання контракту Борхеса.

Нагадаємо, колишній наставник Спортинга Рубен Аморім нещодавно очолив Манчестер Юнайтед. На посаді головного тренера МЮ він замінив Еріка тен Гага.

Проте це не врятувало команду від кількох ганебних досягнень, які вона встановила у попередньому турі Англійської Прем'єр-ліги.