Спортдиректор Вереса: Пані Монзуль, ще довго чекати змін?

Спортивний директор Вереса Юрій Габовда запитав у голови комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль, чи скоро відбудуться зміни в суддівстві.

Це питання він публічно поставив у своєму Instagram.

"Пані Монзуль, ще довго чекати змін? А то ми вже втомились від "різних" трактувань для "різних" команд", – написав Габовда.

Претензія спортдиректора Вереса стосується ключового епізоду в матчі 6 туру УПЛ проти Полісся, коли арбітр призначив у ворота рівнян пенальті за гру рукою. Габовда додав скріншот цього моменту в Stories-звернення до Монзуль.

У підсумку Верес поступився з рахунком 2:1. Полісся забило переможний гол із вищезгаданого одинадяцятиметрового, який реалізував Олександр Назаренко.