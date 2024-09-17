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Спортдиректор Вереса: Пані Монзуль, ще довго чекати змін?

Ігор Чернявський — 17 вересня, 09:30
Спортдиректор Вереса: Пані Монзуль, ще довго чекати змін?
ФК Верес

Спортивний директор Вереса Юрій Габовда запитав у голови комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль, чи скоро відбудуться зміни в суддівстві.

Це питання він публічно поставив у своєму Instagram.

"Пані Монзуль, ще довго чекати змін? А то ми вже втомились від "різних" трактувань для "різних" команд", – написав Габовда.

Претензія спортдиректора Вереса стосується ключового епізоду в матчі 6 туру УПЛ проти Полісся, коли арбітр призначив у ворота рівнян пенальті за гру рукою. Габовда додав скріншот цього моменту в Stories-звернення до Монзуль.

У підсумку Верес поступився з рахунком 2:1. Полісся забило переможний гол із вищезгаданого одинадяцятиметрового, який реалізував Олександр Назаренко.

Верес Полісся Чемпіонат України, УПЛ Катерина Монзуль Юрій Габовда

Верес

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