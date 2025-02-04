Технічний спонсор клубу УПЛ екіпірує низку російських команд

Технічний спонсор футбольного клубу Оболонь, німецька компанія JAKO, що спеціалізується на виготовленні спортивного екіпірування, співпрацює з низкою російських команд.

Про це стало відомо з розслідування Чемпіона про міжнародні компанії, що продовжують вести активну діяльність у Росії та спонсорують місцевий спорт.

Німецький бренд спортивного одягу екіпірує такі російські клуби, як Балтика, Парі Нижній Новгород, Тюмень, Шинник Ярославль та Рубін.

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Також JAKO був основним технічним партнером змагань Національної студентської футбольної ліги Росії в сезоні 2023 року.

Серед українських команд, то виробник екіпірування співпрацює з одним з лідерів українського футзалу – Ураганом та виготовляє форму для столичної Оболоні, що виступає в еліті українського футболу. Також бренд спонсорує мережу футбольних ліг KSL.

Чемпіон намагався зв'язатися з командами щодо сумнівного технічного спонсора та наразі очікує на відповідь від Урагана та Оболоні.