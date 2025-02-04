Технічний спонсор клубу УПЛ екіпірує низку російських команд
Технічний спонсор футбольного клубу Оболонь, німецька компанія JAKO, що спеціалізується на виготовленні спортивного екіпірування, співпрацює з низкою російських команд.
Про це стало відомо з розслідування Чемпіона про міжнародні компанії, що продовжують вести активну діяльність у Росії та спонсорують місцевий спорт.
Німецький бренд спортивного одягу екіпірує такі російські клуби, як Балтика, Парі Нижній Новгород, Тюмень, Шинник Ярославль та Рубін.
Також JAKO був основним технічним партнером змагань Національної студентської футбольної ліги Росії в сезоні 2023 року.
Серед українських команд, то виробник екіпірування співпрацює з одним з лідерів українського футзалу – Ураганом та виготовляє форму для столичної Оболоні, що виступає в еліті українського футболу. Також бренд спонсорує мережу футбольних ліг KSL.
Чемпіон намагався зв'язатися з командами щодо сумнівного технічного спонсора та наразі очікує на відповідь від Урагана та Оболоні.