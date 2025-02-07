Оболонь звернулась до JAKO щодо інформації про співпрацю з російськими клубами

Нещодавно Чемпіон оприлюднив інформацію, що технічний спонсор ФК Оболонь німецька компанія JAKO, що спеціалізується на виготовленні спортивного екіпірування, співпрацює з низкою російських команд.

У клубі відреагували на це, заявивши, що звернулися із запитом до керівництва офіційного представництва компанії ЈАКО в Україні з пропозицією підтвердити чи спростувати інформацію.

" Хочемо зазначити, що футбольний клуб "Оболонь" увесь час визвольної боротьби нашого народу з рашистами, займає активну громадянську позицію, підтримуючи та допомагаючи нашим захисникам ", – йдеться у відповіді клубу на лист від Чемпіона.

Німецький бренд спортивного одягу екіпірує такі російські клуби, як Балтика, Парі Нижній Новгород, Тюмень, Шинник Ярославль та Рубін. Також JAKO був основним технічним партнером змагань Національної студентської футбольної ліги Росії в сезоні 2023 року.

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Також в українському спорті з цим брендом співпрацює один з лідерів українського футзалу – Ураган та мережа футбольних ліг KSL. Від Урагану коментарів досі не надійшло.