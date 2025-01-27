ФІФА зняла трансферний бан з російського клубу

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) зняла заборону на реєстрацію нових футболістів московським ЦСКА.

Про це йдеться на сайті ФІФА, де клуб було видалено зі штрафних списків.

Заборона на трансфери було накладено через трансферний борг Геренвену за перехід нігерійця Чідери Еджуке в московський клуб у 2020 році. Проте ЦСКА виплатив усі кошти за гравця.

Таким чином, російський клуб закрив заборгованість перед нідерландським клубом, через яку отримали трансферний бан.

Раніше повідомлялося, що французький півзахисник Поль Погба відмовився від переходу в клуб з чемпіонату Росії.