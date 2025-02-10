Ураган відреагував на інформацію про співпрацю JAKO з російськими клубами

Нещодавно Чемпіон оприлюднив інформацію, що технічний партнер НФК Ураган німецька компанія JAKO, що спеціалізується на виготовленні спортивного екіпірування, співпрацює з низкою російських команд.

У клубі відреагували на це, заявивши, що їм раніше не було відомо про цей факт. Ураган повідомив, що в клубі немає можливості змінити технічного партнера до кінця сезону-2024/25, оскільки в бюджеті не були закладені гроші на це.

" На нашу думку , було б доцільним отримати прямі коментарі від компанії JAKO , або її офіційного представництва в Україні , щодо співпраці з країною агресором . Також, з огляду на виникнення вищезазначених фактів щодо JAKO, ми хочемо більш ретельно вивчити пропозиції інших брендів.

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Після отримання достатньої інформації НФК Ураган може переглянути свою позицію стосовно вибору спортивного екіпірування на майбутні сезони , але поточний сезон змушені відіграти у формі JAKO , оскільки клубним бюджетом не передбачено позапланове оновлення екіпірування . Зі своєї сторони м и будемо більш ретельно аналізувати контрагентів клубу на предмет їх взаємозв'язків з країною агресора", – йдеться у відповіді клубу на лист від Чемпіона.

Співпраця Урагана з JAKO розпочалася у 2021 році. Клуб обрав саме цю компанію, оскільки на той момент цінова пропозиція була найбільш прийнятною за критерієм ціна-якість, а також клуб влаштовувала швидкість поставок екіпірування.

Німецький бренд спортивного одягу екіпірує такі російські команди, як Балтика, Парі Нижній Новгород, Тюмень, Шинник Ярославль та Рубін. Також JAKO був основним технічним партнером змагань Національної студентської футбольної ліги Росії в сезоні 2023 року.