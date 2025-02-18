Ми не маємо прямих ділових відносин з клубами РПЛ, – в JAKO відреагували на інформацію про роботу на російському ринку

Нещодавно Чемпіон оприлюднив інформацію, що технічний партнер НФК Ураган та ФК Оболонь німецька компанія JAKO, що спеціалізується на виготовленні спортивного екіпірування, співпрацює з низкою російських команд.

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У JAKO ж заявили, що компанія не має прямих ділових відносин з російськими асоціаціями чи футбольними клубами в Росії. Після початку війни вона повністю припинила інвестувати в російський ринок.

" Ми хотіли б запевнити вас, що ми рішуче дистанціюємося від дій Путіна в Україні та рішуче їх засуджуємо. JAKO більше не створює нових структур збуту для російського ринку, однак ми не можемо перешкоджати тому, щоб продукція JAKO потрапляла на ринок через усталені канали збуту або через сусідні країни.

У Росії немає дочірніх компаній JAKO. Переміщення товарів, особливо з сусідніх країн, до Росії через третіх осіб важко або неможливо відстежити. У зв'язку з цим нам важливо ще раз заявити, що ми категорично відмовляємося інвестувати в російський ринок доти, доки триватиме воєнна ситуація", – йдеться у відповіді.

Також компанія повідомила, що вона постійно бере участь у заходах з надання допомоги Україні разом з партнерами. Переважно це доставка допомоги.

" Ми рішуче засуджуємо війну в Україні, а також зайняли чітку позицію щодо наших ділових відносин і рішуче дистанціюємося від дій російського президента Путіна і його режиму. Ми співчуваємо людям, які постраждали від конфлікту в Україні. Ми продовжуємо сподіватися на мирне вирішення конфлікту у вашій країні".

Нагадаємо, у формі від німецького бренду виступають такі команди РПЛ, як Парі Нижній Новгород та Рубін. Також JAKO був основним технічним партнером змагань Національної студентської футбольної ліги Росії в сезоні 2023 року, про що повідомляла сама ліга.