Керівництво МЮ виступило проти можливого трансферу Левандовського

Співвласник Манчестер Юнайтед Джим Реткліфф виступив проти можливого підписання нападника Барселони Роберта Левандовського.

Про це повідомляє Mirror.

37-річний поляк не потрапляє до планів британського мільярдера, який прагне омолодити склад команди.

За інформацією джерела, головний тренер червоних дияволів Рубен Аморім виявляв серйозний інтерес до досвідченого форварда. Наставник вважав, що присутність Левандовського у роздягальні допоможе розвитку молодих гравців і додасть команді впевненості в атаці.

Втім, Реткліфф залишився непохитним – він не підтримує ідею запрошення футболістів, чия кар’єра вже наближається до завершення.

Контракт Левандовського з Барселоною чинний до літа 2026 року. У нинішньому сезоні нападник провів дев’ять матчів у всіх турнірах, у яких відзначився чотирма забитими м’ячами.

Нагадаємо, Роберт Левандовський приєднався до каталонського клубу влітку 2022 року після восьми успішних сезонів у Баварії, де він став одним із найрезультативніших форвардів сучасності.

Раніше повідомлялося, що мадридський Атлетико готовий підписати контракт з Левандовським.