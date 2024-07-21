Марсельські феміністки виступили проти підписання Грінвуда

Спільнота феміністок Марселя виступила проти переходу англійського нападника Мейсона Грінвуда в Марсель.

Свою позицію спільнота виклала в Instagram.

"Цей в ибір несумісний із обіцянкою Марселя боротися з насильством по відношенню до жінок. Безкарність для агресорів, червона доріжка на поле Велодрому (домашній стадіон Марселя — прим.)", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, взимку 2022 року Грінвуд побив свою дівчину, через що Манчестер Юнайтед усунув його від тренувального процесу. Після тривалого розслідування Мейсона виправдали, а партнерка вибачила його та народила від нього дитину.

Втім, за Манчестер Юнайтед перспективний форвард більше не грав. Минулий сезон він відіграв у оренді в Хетафе, а кілька днів тому перейшов у Марсель.