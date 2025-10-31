Найстарший на момент призначення. Спаллетті встановив рекорд Ювентуса

Лучано Спаллетті став найстаршим тренером у історії Ювентуса на момент свого призначення.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

У четвер, 30 жовтня, Ювентус оголосив про призначення Спаллетті на посаду головного тренера. У березні поточного року фахівцеві виповнилося 66 років, це робить його найстаршим тренером у історії Ювентуса на момент призначення.

Попередній рекорд належав Мауріціо Саррі, якому влітку 2019 року, коли він очолив туринців, був 61 рік.

Два роки тому Спаллетті вже побив інший віковий рекорд Саррі, ставши найстаршим тренером в історії Серії А, який завоював Скудетто. Спаллетті в 2023 році привів Наполі до чемпіонства у віці 64 років, Саррі у 2020 році було 62 роки.