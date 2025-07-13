Фірміно змінить саудівський Аль-Ахлі на команду з Катару

Бразильський нападник саудівського Аль-Ахлі Роберто Фірміно близький до перемоги в катарську команду Аль-Садд.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

33-річний нападник, який оцінюється в 5 млн євро, стане змінить команди в межах країн Середнього Сходу.

Аль-Ахлі та Аль-Садд уже домовилися про трансфер. Зауважимо, що контракт Фірміно з саудитами розрахований до 2026 року.

🚨🇶🇦 Roberto Firmino to Al Sadd, here we go! Deal done for former Liverpool star to leave Al Ahli and join Qatari side Al Sadd.



It’s over between Firmino and Al Ahli after winning the Asian Champions League.



New chapter ready as agreement has been sealed with Al Sadd. 🇧🇷 pic.twitter.com/lzHJdPxZsZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2025

Нагадаємо, що Роберто Фірміно перейшов до Аль-Ахлі у 2023 році з Ліверпуля в якості вільного агента. З того часу бразилець допоміг команді завоювати перший в історії титул переможця Азійської Ліги чемпіонів.

У фінальній грі Фірміно віддав два асисти, що принесли команді перемогу.