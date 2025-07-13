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Фірміно змінить саудівський Аль-Ахлі на команду з Катару

Станіслав Лисак — 13 липня 2025, 10:11
Фірміно змінить саудівський Аль-Ахлі на команду з Катару
Роберто Фірміно
Getty Images

Бразильський нападник саудівського Аль-Ахлі Роберто Фірміно близький до перемоги в катарську команду Аль-Садд.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

33-річний нападник, який оцінюється в 5 млн євро, стане змінить команди в межах країн Середнього Сходу.

Аль-Ахлі та Аль-Садд уже домовилися про трансфер. Зауважимо, що контракт Фірміно з саудитами розрахований до 2026 року.

Нагадаємо, що Роберто Фірміно перейшов до Аль-Ахлі у 2023 році з Ліверпуля в якості вільного агента. З того часу бразилець допоміг команді завоювати перший в історії титул переможця Азійської Ліги чемпіонів.

У фінальній грі Фірміно віддав два асисти, що принесли команді перемогу.

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Фірміно

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