Фірміно змінить саудівський Аль-Ахлі на команду з Катару
Роберто Фірміно
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Бразильський нападник саудівського Аль-Ахлі Роберто Фірміно близький до перемоги в катарську команду Аль-Садд.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
33-річний нападник, який оцінюється в 5 млн євро, стане змінить команди в межах країн Середнього Сходу.
Аль-Ахлі та Аль-Садд уже домовилися про трансфер. Зауважимо, що контракт Фірміно з саудитами розрахований до 2026 року.
Нагадаємо, що Роберто Фірміно перейшов до Аль-Ахлі у 2023 році з Ліверпуля в якості вільного агента. З того часу бразилець допоміг команді завоювати перший в історії титул переможця Азійської Ліги чемпіонів.
У фінальній грі Фірміно віддав два асисти, що принесли команді перемогу.