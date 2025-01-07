Ексфутболіст Тоттенгема оголосив про завершення кар'єри у 23 роки

Колишній футболіст Тоттенгема Джеймі Боуден завершив кар'єрі через два роки після важкої травми.

Про це футболіст повідомив у своєму Instagram.

"На жаль, мою кар'єру футболіста завершено. 13 серпня 2022 року я отримав важку травму гомілки, яка зруйнувала моє футбольне майбутнє. Я вдячний долі за те, що можу називати себе футболістом, що забив гол в офіційному матчі за Олдгем. Також я дізнався, наскільки психологічно здоров'я важливе, але шкода, що я не зміг реалізувати свій потенціал на полі", – написав Боуден.

Хавбек є вихованцем Тоттенгема, але на дорослому рівні встиг пограти лише у складі Олдгема, за яких виступав на правах оренди.

На рахунку Боудена один гол та п'ять асистів за "латікс".

Раніше повідомлялось про інтерес "шпор" до нападника ПСЖ.