Зірковий форвард Лос-Анджелеса Сон Хин Мін став найкращим бомбардиром у історії збірної Південної Кореї.

У вівторок, 6 жовтня, збірна Південної Кореї у товариському матчі вдома обіграла Узбекистан із рахунком 2:0. Саме Сон Хин Мін відкрив рахунок у матчі ударом зі штрафного.

GOALLLLLLLLLLLLLLL!!!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥 SON HEUNG-MIN SCORES FROM THE FREE KICK!!!! CONGRATS TO SON, THE MOMENT WE'VE BEEN WAITING FOR! HE BECOMES THE ALL-TIME LEADING SCORER FOR KOREA WITH 59 GOALS! 👏👏👏 KOREA 1-0 🫡🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷 #손흥민 #LAFC #thfc #spurs https://t.co/NmYrSPnlZq — Joel Kim (@KNTFootball) October 6, 2026

Для 34-річного форварда цей гол став 59-м у 151 матчі за національну команду. За кількістю голів він вийшов на чисте перше місце, залишивши позаду Бум Кун Ча, який забив 58 голів у 136 матчах у період з 1972 до 1986 року.

За кількістю проведених матчів (151) Сон Хин Мін також є рекордсменом команди. Він виступає за національну команду з грудня 2010 року.

Влітку минулого ройку Сон Хин Мін перейшов у Лос-Анджелес із леверкузенського Баєра.