Сон Хин Мін став найкращим бомбардиром у історії збірної Південної Кореї
Сон Хин Мін
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Зірковий форвард Лос-Анджелеса Сон Хин Мін став найкращим бомбардиром у історії збірної Південної Кореї.
У вівторок, 6 жовтня, збірна Південної Кореї у товариському матчі вдома обіграла Узбекистан із рахунком 2:0. Саме Сон Хин Мін відкрив рахунок у матчі ударом зі штрафного.
Для 34-річного форварда цей гол став 59-м у 151 матчі за національну команду. За кількістю голів він вийшов на чисте перше місце, залишивши позаду Бум Кун Ча, який забив 58 голів у 136 матчах у період з 1972 до 1986 року.
За кількістю проведених матчів (151) Сон Хин Мін також є рекордсменом команди. Він виступає за національну команду з грудня 2010 року.
Влітку минулого ройку Сон Хин Мін перейшов у Лос-Анджелес із леверкузенського Баєра.