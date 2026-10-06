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Сон Хин Мін став найкращим бомбардиром у історії збірної Південної Кореї

Олег Дідух — 6 жовтня 2026, 21:47
Сон Хин Мін став найкращим бомбардиром у історії збірної Південної Кореї
Сон Хин Мін
Getty Images

Зірковий форвард Лос-Анджелеса Сон Хин Мін став найкращим бомбардиром у історії збірної Південної Кореї.

У вівторок, 6 жовтня, збірна Південної Кореї у товариському матчі вдома обіграла Узбекистан із рахунком 2:0. Саме Сон Хин Мін відкрив рахунок у матчі ударом зі штрафного.

Для 34-річного форварда цей гол став 59-м у 151 матчі за національну команду. За кількістю голів він вийшов на чисте перше місце, залишивши позаду Бум Кун Ча, який забив 58 голів у 136 матчах у період з 1972 до 1986 року.

За кількістю проведених матчів (151) Сон Хин Мін також є рекордсменом команди. Він виступає за національну команду з грудня 2010 року.

Влітку минулого ройку Сон Хин Мін перейшов у Лос-Анджелес із леверкузенського Баєра.

Сон Хин Мін Збірна Південної Кореї з футболу

Сон Хин Мін

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