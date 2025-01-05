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Тоттенгем оголосив про підписання чеського воротаря

Станіслав Лисак — 5 січня 2025, 11:35
Тоттенгем оголосив про підписання чеського воротаря
X: Tottenham Hotspur

Лондонський Тоттенгем підписав 21-річного воротаря Славії та молодіжної збірної Чехії Антоніна Кінського.

Про це повідомляє пресслужба "шпор".

Син колишнього голкіпера збірної Чехії підписав угоду з лондонським клубом до 2031 року. Сума трансферу оцінюється в 10 млн євро.

Цього сезону Кінський провів 29 матчів за Славію в усіх турнірах, пропустив 18 голів та 14 матчів відстояв на нуль.

Зазначимо, що Transfermarkt оцінює футболіста в 12 млн євро.

Нагадаємо, що основний воротар Тоттенгем Гільєрмо Вікаріо зламав щиколотку під час матчу 12 туру АПЛ проти Манчестер Сіті (перемога 4:0), і відіграв 60 хвилин з травмою, не попросивши заміну.

Тоттенгем Антонін Кінський

Тоттенгем

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