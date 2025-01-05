Тоттенгем оголосив про підписання чеського воротаря

Лондонський Тоттенгем підписав 21-річного воротаря Славії та молодіжної збірної Чехії Антоніна Кінського.

Про це повідомляє пресслужба "шпор".

Син колишнього голкіпера збірної Чехії підписав угоду з лондонським клубом до 2031 року. Сума трансферу оцінюється в 10 млн євро.

Цього сезону Кінський провів 29 матчів за Славію в усіх турнірах, пропустив 18 голів та 14 матчів відстояв на нуль.

Introducing our new 31 🧤 pic.twitter.com/N6pSCALKMt — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 5, 2025

Зазначимо, що Transfermarkt оцінює футболіста в 12 млн євро.

Нагадаємо, що основний воротар Тоттенгем Гільєрмо Вікаріо зламав щиколотку під час матчу 12 туру АПЛ проти Манчестер Сіті (перемога 4:0), і відіграв 60 хвилин з травмою, не попросивши заміну.