Тоттенгем оголосив про підписання чеського воротаря
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Лондонський Тоттенгем підписав 21-річного воротаря Славії та молодіжної збірної Чехії Антоніна Кінського.
Про це повідомляє пресслужба "шпор".
Син колишнього голкіпера збірної Чехії підписав угоду з лондонським клубом до 2031 року. Сума трансферу оцінюється в 10 млн євро.
Цього сезону Кінський провів 29 матчів за Славію в усіх турнірах, пропустив 18 голів та 14 матчів відстояв на нуль.
Зазначимо, що Transfermarkt оцінює футболіста в 12 млн євро.
Нагадаємо, що основний воротар Тоттенгем Гільєрмо Вікаріо зламав щиколотку під час матчу 12 туру АПЛ проти Манчестер Сіті (перемога 4:0), і відіграв 60 хвилин з травмою, не попросивши заміну.