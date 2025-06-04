Капітан Тоттенгема може залишити клуб влітку

Лідер та капітан Тоттенгема Сон Хин Мін може залишити свій клуб вже цього літа.

Про це повідомив Telegraph.

Повідомляється, що у послугах 32-річного футболіста зацікавлена низка клубів Саудівської Аравії.

Сам Тоттенгем також може розглянути можливість продажу свого гравця, оскільки потребує значних фінансових надходжень для трансферної кампанії.

Сон приєднався до "шпор" у 2015 році і з того часу зіграв 454 матчі у всіх турнірах, в яких забив 173 голи та віддав 101 результативну передачу.

Зазначимо, що у травні південнокореєць допоміг команді здобути перший за останні 17 років трофей – Лігу Європи.

Раніше повідомлялось, що Тоттенгем викупив контракт орендованого захисника Ланса.