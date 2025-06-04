Капітан Тоттенгема може залишити клуб влітку
Сон Хин Мін
Spurs
Лідер та капітан Тоттенгема Сон Хин Мін може залишити свій клуб вже цього літа.
Про це повідомив Telegraph.
Повідомляється, що у послугах 32-річного футболіста зацікавлена низка клубів Саудівської Аравії.
Сам Тоттенгем також може розглянути можливість продажу свого гравця, оскільки потребує значних фінансових надходжень для трансферної кампанії.
Сон приєднався до "шпор" у 2015 році і з того часу зіграв 454 матчі у всіх турнірах, в яких забив 173 голи та віддав 101 результативну передачу.
Зазначимо, що у травні південнокореєць допоміг команді здобути перший за останні 17 років трофей – Лігу Європи.
Раніше повідомлялось, що Тоттенгем викупив контракт орендованого захисника Ланса.