Дьокереш – про можливість виступати в АПЛ: Це була б солодка помста
Нападник Спортинга Віктор Дьокереш оцінив можливість перебратись до АПЛ, де у його послугах активно зацікавлений Арсенал.
Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.
"Я думаю лише про те, щоб забивати та перемагати. Лише це має значення.
АПЛ? Я провів там кілька років, але так і не зіграв жодного матчу. Звісно, я хотів би повернутись. Це була б солодка помста", – розповів Дьокереш.
Зазначимо, що з 2018 по 2021 рік контракт шведа належав Брайтону, але у складі "чайок" форвард так і не зміг заграти, відправляючись в оренди у Санкт-Паулі та Ковентрі. З Чемпіоншипу Дьокереш вирушив до Спортинга у 2023 році.
У сезоні-2024/25 форвард забив 54 голи та віддав 13 асистів у 52 матчах за португальський клуб.
Раніше повідомлялось, що "леви" та Дьокереш поставили умови одне одному.