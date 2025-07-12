Дьокереш – про можливість виступати в АПЛ: Це була б солодка помста

Нападник Спортинга Віктор Дьокереш оцінив можливість перебратись до АПЛ, де у його послугах активно зацікавлений Арсенал.

Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.

"Я думаю лише про те, щоб забивати та перемагати. Лише це має значення.

АПЛ? Я провів там кілька років, але так і не зіграв жодного матчу. Звісно, я хотів би повернутись. Це була б солодка помста", – розповів Дьокереш.

🚨 Viktor Gyökeres: “I only think about scoring and winning. It changes everything”.



“Premier League? I spent several years there without being able to play a single match. So, of course, it's something I'd like to do”.



“It would be great revenge!”, told L’Équipé. pic.twitter.com/fZ2qpZVADM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2025

Зазначимо, що з 2018 по 2021 рік контракт шведа належав Брайтону, але у складі "чайок" форвард так і не зміг заграти, відправляючись в оренди у Санкт-Паулі та Ковентрі. З Чемпіоншипу Дьокереш вирушив до Спортинга у 2023 році.

У сезоні-2024/25 форвард забив 54 голи та віддав 13 асистів у 52 матчах за португальський клуб.

Раніше повідомлялось, що "леви" та Дьокереш поставили умови одне одному.