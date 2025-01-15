Забарний та Ярмолюк дізналися свої оцінки за виступ у матчах 21 туру АПЛ

Українські футболісти клубів Англійської Прем'єр-ліги Ілля Забарний та Єгор Ярмолюк провели поєдинки 21 туру АПЛ та дізналися оцінки за свої виступи.

Про це повідомляє статистичний портал SofaScore.

Борнмут з Іллею Забарним не зумів втримати переможний рахунок у грі з лондонським Челсі (2:2). Українець провів на полі всі 90 з гаком хвилин та встиг зробити вісім відборів, двічі заблокував удари суперників, а також один раз перехопив передачу та виграв 1 з двох верхових дуелей.

За свій виступ Забарний отримав оцінку 6,8, що є посереднім балом в його команді. Героєм поєдинку став воротар "вишень" Марк Траверс, гру якого оцінили на 8,4.

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийшов на поле на 79 хвилині в матчі з чинним чемпіоном Манчестер Сіті та допоміг "бджолам" вирвати нічийний результат. Українець віддав 8 з 11 точних передач (73%), а також по одному разу відібрав та перехопив м'яч, за що отримав 6,6 бала від SofaScore.

Найвищий бал у поєдинку здобув хавбек "містян" Філ Фоден, який оформив дубль та отримав оцінку 9,5.

Зазначимо, що Михайло Мудрик продовжує знаходитися за межами футбольного поля через позитивну допінг-пробу, яку він здав напередодні. Лондонський клуб відсторонив від тренувань гравця, а також розпочав власне розслідування.

Своєю чергою 23-річний українець вирішив найняти юридичну фірму, яка займалася нещодавньою справою Поля Погба, якого також спіймали на допінгу.