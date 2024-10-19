Слот прокоментував чутки про трансфери лідерів Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот вважає чутки про трансфери лідерів клубу частиною роботи футболістів.

Його слова передає Eurosport.

"Ці гравці звикли до того, що їх пов'язують з усіма топклубами щодня, незалежно від того, чи є у них контракти, чи ні. Якщо ви думаєте, що їх турбують ці інтереси, то я думаю, що ви не віддаєте належне тому, наскільки вони сильні ментально і до чого вони звикли. Це частина нашої роботи. Це частина світу, в якому ми живемо", – підсумував наставник.

Нагадаємо, останнім часом з'являється багато інформації про трансфери Трента Александра-Арнольда та Мохаммеда Салаха у топові європейські клуби. Так, Александер-Арнольд став трансферною ціллю мадридського Реала, а 32-річний єгиптянин зацікавив ПСЖ та новачка американського МЛС.

Наразі мерсисайдці посідають першу сходинку турнірної таблиці АПЛ, маючи в активі 18 очок після 7 ігор. Завтра, 20 жовтня, на команду чекає домашній матч проти лондонського Челсі. Він розпочнеться о 18:30 за київським часом.